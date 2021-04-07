الهاشمي: مجتمع الجوجيتسو يعيش لحظات فرح حقيقية لعودة بطولة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلقت أمس في صالة آرينا بالعاصمة أبوظبي، النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ووفق بيان من اتحاد اللعبة فقد شارك في منافسات اليوم الأول 400 رياضي ورياضية من فئة الناشئين دون 18 عاماً من حملة الحزام الأزرق، يمثلون دولاً وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم. وقدّم لاعبو الإمارات أداء رائعاً أثناء المنافسات ونجحوا في تحقيق 34 ميدالية ملونة بواقع 12 ذهبية، و12 فضية، و10 برونزيات. وأكد رئيس الاتحادين المحلي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عبدالمنعم الهاشمي، أن مجتمع الجوجيتسو يعيش لحظات فرح حقيقية لعودة هذه البطولة الأهم على الساحة العالمية، منوهاً بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي أرست دعائم تطور جوجيتسو الإمارات على المستويين المحلي والآسيوي والدولي حتى أصبحت أبوظبي عاصمة الجوجيتسو، وأحد أبرز صناع القرار العالميين.

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