«عالمية أبوظبي للجوجيتسو» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد الجوجيتسو عن استكمال استعدادات أكثر من 2000 رياضي للمشاركة في النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تنطلق اليوم بصالة جوجيتسو أرينا، وتستمر حتى التاسع من أبريل الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو محمد الظاهري، في بيان صحافي: «تُعد أبوظبي في الوقت الراهن المركز الأبرز لرياضة الجوجيتسو حول العالم، والتزمنا بتنظيم النسخة الأحدث من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو على نحو يُعزز من هذه المكانة، ولمسنا حماسة كبيرة في أوساط مجتمع الجوجيتسو العالمي، إذ توافد رياضيو الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم للمنافسة ضمن فعاليات المنصة الأشهر على ساحة الجوجيتسو العالمية».

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