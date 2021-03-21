المصدر: الإمارات اليوم

مقيمون

طلب مدرب في أحد أندية الدوري من إدارة ناديه تغيير جميع اللاعبين المقيدين في فئة المقيمين، مؤكداً أن اللاعبين الموجودين حالياً لم يقدموا أي إضافة للفريق، بعدما حصلوا على فرصة المشاركة في الفريق الأول، مشيراً إلى أن لاعبي فريق الرديف أفضل منهم.

انتقادات

اكتفى مسؤول سابق في أحد أندية دوري الخليج العربي بالصمت، تجاه انتقادات حادة وجهها له مسؤول إداري بارز في النادي، الأمر الذي اعتبره مراقبون صراعات داخلية في النادي.

الملا

تتحدث الأوساط الرياضية عن أنه تم إيقاف الحكم، يحيى الملا، على خلفية الأخطاء التحكيمية التي صاحبت المباراة التي أدراها بين النصر واتحاد كلباء، في الجولة 21 من دوري الخليج العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news