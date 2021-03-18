المصدر: الإمارات اليوم

شفافية

وصف مراقبون قيام جهات، داخل اتحاد لعبة جماعية، بتسريب أخبار الاتحاد المعني إلى وسائل إعلام بعينها دون الأخرى، بعدم الشفافية والصدقية في التعامل مع الإعلام، وبداية لفشل قادم.

عرض

أبلغت إدارة أحد أندية الدوري وكيل أعمال لاعبين بأن يبدأ البحث عن عرض للاعب أجنبي في الفريق، خصوصاً أن عقده يمتد حتى نهاية موسم 2021-2022، لكن لن يتم الاعتماد عليه في الموسم المقبل، بعدما لم يظهر بمستوى جيد في الموسم الحالي.

استقالة

باتت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي قريبة من تقديم استقالتها، على خلفية النتائج السلبية الأخيرة للفريق في الدوري، ما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق في المسابقة.

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