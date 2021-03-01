المصدر: الإمارات اليوم

انتقاد

انتقد رئيس مجلس إدارة أحد الأندية، طريقة الاحتفالية التي أظهرها المُعلق على مباراة فريقه في الجولة الماضية من المسابقة، والمبالغة التي وصفها بالزائدة مع كل هدف يُسجله المنافس، دون مراعاة لمشاعر جماهير ناديه.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب أحد الأندية استبعد لاعباً شاباً من المشاركة في مباراة الفريق بالجولة الماضية، بداعي عدم التزام اللاعب خلال التدريبات، وطلب المدرب منه أن يكون أكثر جدية حتى يشارك أساسياً مع الفريق.

تراجع

تراجع مسؤولون في نادٍ بدوري الخليج العربي عن وعدهم بتمديد عقد اللاعب الأجنبي، رغم الاتفاق المبدئي المُسبق، بعد أن أتم النادي اتفاقه مع لاعب أجنبي يلعب في أحد الأندية المجاورة ووقّع بالفعل على عقد الانتقال إلى هذا النادي.

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