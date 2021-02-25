بالفيديو.. محمد صلاح يوجه رسالة للعالم من دبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر النجم المصري، هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، محمد صلاح، فيديو جديد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وجه من خلاله رسالة جديدة إلى العالم، بُثت على برج خليفة في دبي، تحدث فيها عن أمور عديدة.

ويتصدر النجم المصري قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، رغم تراجع نتائج فريقه بشكل كبير في بطولة الدوري. وجاء الفيديو من خلال إعلان لشركة "أديداس" اليوم، قال فيه صلاح: أهلا دبي، أنا محمد صلاح، أرحب بكم، هنا مستقبل الرياضة، وأنت ستكون جزء منه، الشرق الأوسط يغير الرياضة للأجيال القادمة. وقال إن الكل مدعو لكسر الأفكار النمطية مع الشباب، والاستمرار في مشوار تمكين المرأة، ليس فقط في الرياضة، بل في كل مجالات الحياة. ودعا إلى مستقبل أكثر استدامة، مؤكدا في الإعلان أن "مستقبل الرياضة هنا".

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