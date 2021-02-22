المصدر: الإمارات اليوم

آراء

اعتاد مسؤول في اتحاد لعبة جماعية الإدلاء بآرائه الخاصة باللعبة في أحد «القروبات»، لكنه حين يطلب منه الصحافيون تصريحاً رسمياً للنشر يرفض ذلك.

قضاء

اتجه اتحاد لعبة جماعية، إلى القضاء، لضمان تحصيل بقية المستحقات المالية من إحدى شركات العلاقات العامة، التي تولت على مدار السنوات الماضية شراء حقوق وترويج البطولات الدولية التي نظمها اتحاد اللعبة، خصوصاً أن عقد الشراكة الذي ربط الجهتين انتهى العام الماضي.

«عموري»

ذكرت صحيفة عراقية أن لاعب المنتخب الوطني عمر عبدالرحمن، كان ضمن خطة نادي القوة الجوية العراقي لضمه لولا أن نادي شباب الأهلي كان سباقاً بالتعاقد معه، ولم تشر الصحيفة إذا كان النادي قد فاتح «عموري» رسمياً أم لا.

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