المصدر: الإمارات اليوم

انتقاد

وجه إداري بأحد فرق المقدمة في دوري الخليج العربي انتقادات حادة لبعض كبار لاعبي الفريق، واصفاً إياهم بأنهم السبب في تراجع نتائج الفريق الأخيرة، بسبب تراجع عطائهم في الملعب بنسبة كبيرة.

سكن

رفضت إدارة أحد أندية الدوري طلباً من لاعب أجنبي في الفريق بتغيير مقر سكنه الحالي، مشيرة إلى أن السكن المخصص له يتناسب مع الميزانية الحالية للنادي.

تفكير

يفكر مدرب النادي الكبير في إحالة اللاعب الأجنبي إلى مقاعد البدلاء بعدما لاحظ عدم جديته في آخر ثلاث مباريات لعبها، والدفع باللاعب المواطن الذي حل بديلاً له في تلك المواجهات ليدخل ضمن التشكيلة الأساسية بعد أن صنع الفارق بنزوله، خصوصاً في المباراة الأخيرة التي سجل فيها هدفاً.

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