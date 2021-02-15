المصدر: الإمارات اليوم

تقييم

طلبت إدارة أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي من مدرب الفريق إجراء تقييم فني شامل لأداء اللاعبين في الدور الثاني، ورفع تقرير مفصل بهذا الخصوص إلى إدارة النادي.

سقوط

تعجّب لاعب في أحد فرق دوري الخليج العربي من سقوط «ورقته» فجأة، وعدم اهتمام المدرب به، بعدما كان يعتمد عليه بشكل أساسي، ودائم الحديث عنه.

غانييف

وجّه لاعب شباب الأهلي، ماجد حسن، رسالة على حسابه في «إنستغرام» إلى زميله في الفريق، الأوزبكي عزيز غانييف، بنشر صورتهما معاً، معلقاً على الصورة: «ستعود أقوى»، إذ تعرّض غانييف لإصابة قوية أمام الوحدة، بينما لم يعلن النادي عن نوع الإصابة وفترة غيابه.

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