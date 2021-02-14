المصدر: الإمارات اليوم

إعارة

طلب اللاعب الشاب بأحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي، من إدارة ناديه إعارته لأحد أندية الوسط بدلاً من جلوسه لفترات طويلة على دكة البدلاء، حتى لا يتراجع مستواه الفني.

غوستافو

ذكرت صحيفة «فوتبول إنتريرو» أن اللاعب البرازيلي غوستافو نيسكاو 20 عاماً موجود حالياً في دبي، رغم فشل مفاوضاته مع أحد أندية دوري الخليج العربي، مشيرة إلى أن ناديه ماريليا البرازيلي ينتظر عودته، بينما فضل اللاعب البقاء في دبي حتى انتهاء فترة زيارته التي تنتهي غداً.

اتحاد

يجد عضو مجلس إدارة اتحاد لعبة فردية صعوبة في التأقلم مع المجلس الجديد، وهو ما جعله لا يتولى مسؤولية أي لجنة بالاتحاد حتى الآن، بسبب غياب التواصل بينهم.

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