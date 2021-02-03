تأجيل نصف ماراثون رأس الخيمة إلى 2022

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت اليوم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، في بيان صحافي تأجيل النسخة الخامسة عشرة من نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي كان من المقرر إقامته 19 الجاري في جزيرة المرجان إلى العام المقبل 2022. وقالت إن التأجيل جاء انطلاقاً من الحرص الشديد على الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين والحضور والموظفين على حد سواء في ظل الظروف الحالية.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تعويض كافة المشاركين الذين قاموا بشراء التذاكر والتسجيل وفق سياسة الإلغاء الخاصة بالسباق، كما سيتم إعطاء جميع المتسابقين المسجلين في الإمارات، المعدات والأدوات والميداليات التي كان من المقرر منحها للمشاركين كبادرة شكر وامتنان على دعمهم المتواصل للسباق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news