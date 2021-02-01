المصدر: الإمارات اليوم

محترف

أكدت مصادر أن إدارة اتحاد كلباء اقتربت من التعاقد مع اللاعب الهولندي ايفرت لينثورست، قادماً من نادي فينلو الهولندي، الذي كان يلعب له التوغولي مالابا.

سوء فهم

أدى سوء فهم بسيط، كان يمكن تجاوزه، إلى استقالة أحد أنجح المدربين المواطنين في دوري الدرجة الأولى، والسبب عدم الاتفاق في التعاقد مع لاعب.

إعارة

رفضت إدارة أحد الأندية التعاقد مع لاعب دولي سابق على سبيل الإعارة قبل غلق باب الانتقالات، اليوم، مشيرة إلى أن اللاعب تراجع مستواه، وأن فترة الإعارة ستعد فقط تجهيزاً له قبل العودة إلى فريقه مجدداً.

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