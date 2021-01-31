المصدر: الإمارات اليوم

اعتذار

نشر لاعب الجزيرة خليفة الحمادي، اعتذاراً على حسابه الشخصي في «تويتر» لجمهور فريقه، بعدما تم طرده في مباراة النصر، أول من أمس، في الدوري، موضحاً أن الجزيرة حقق فوزاً مهماً، وأنه يعتذر للجمهور واللاعبين على طرده وغيابه عن المباراة المقبلة.

إصابات

كشف مدرب في دوري الدرجة الأولى، أن تردي أرضية الملعب الذي يتدرب عليه فريقه، تسبب في إصابة أهم أربعة لاعبين بإصابات قوية أبعدتهم عن الملاعب.

انتخابات

قال مسؤول سابق في اتحاد لعبة جماعية لمقربين منه، إنه يسعى لتلميع صورته بهدف الترشيح في الانتخابات المقبلة، لكنه يخشى أن يكون الوسط الرياضي لا يتذكره، كونه ابتعد عن الساحة الرياضية لفترة طويلة.

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