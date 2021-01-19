المصدر: الإمارات اليوم

سماح

سمح مسؤولو نادي عجمان، للثنائي: الغاني وليم أوسو، والأرجنتيني غوستافو، بالتدرب مع الفريق الأول، رغم خروجهما من القائمة في فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بناء على طلبهما إلى حين وصول عروض لهما.

عرض

طلب إداري لنادٍ محترف، من لاعب مميز، إلغاء عقده مع فريقه في الدرجة الأولى، من أجل أن يتعاقد معه، وبعدما فعل ذلك ألغى عرضه، ما وضع اللاعب في موقف صعب، وبات من دون نادٍ.

تفريغ

أكد إداري للعبة فردية أن طلبه المقدم من أجل تفريغ لاعب موهوب لم يرَ النور، على الرغم من طول الفترة، منذ مخاطبة الجهات المسؤولة عن ذلك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news