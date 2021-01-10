بالفيديو.. جمهور مسافي يشجع فريقه من سفوح الجبل

المصدر: محمد فاضل – رأس الخيمة

رصد حساب نادي مسافي على مواقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، صورة لجمهور نادي مسافي وهو يشجع فريقه في المباراة التي فاز بها العروبة على مسافي بهدف مقابل لاشيء، أول من أمس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى من مسافة بعيدة واقفاً على سفح الجبال المحيطة في ملعب مسافي، معوضاً غيابه عن المدرجات بسبب جائحة فيروس "كوفيد-19".

واستحق نادي مسافي دعم جمهوره بكل الوسائل، حيث يقدم موسماً استثنائياً من خلال النتائج الإيجابية والأداء قادته الى ان يحتل مركز الوصيف بعد نهاية الجولة السابعة، بينما يحتل المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري برصيد 12 نقطة في الوقت الحاضر.

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