المصدر: الإمارات اليوم

خلاف

يرفض عضو في أحد الأندية المتخصصة في لعبة فردية، التعاون مع أعضاء الاتحاد المشرف على الرياضة، وذلك بسبب خلافات شخصية قديمة، وتسبب هذا الأمر في تراجع المردود الفني العام للنادي المعني.

لاعب

ذكرت صحيفة «سبورتيفا شيوشا» اليابانية أن أحد أندية دوري الخليج العربي أبدى اهتماماً بالتعاقد مع الياباني ناكاجيما خلال الانتقالات الشتوية، مشيرة إلى أن عدم مشاركة اللاعب أساسياً مع بورتو البرتغالي، يعزز من إمكانية انتقاله إلى الإمارات.

عودة

عاد المدرب الروماني ريجيكامب إلى دبي ليحتفل مع أسرته بأعياد الميلاد، وفقاً لما ذكرت زوجته، آنا ماريا، على حسابها الشخصي في «إنستغرام»، إذ إنها المرة الأولى التي يعود فيها إلى الدولة عقب إقالته من تدريب الوصل في بداية الموسم.

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