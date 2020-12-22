المصدر: الإمارات اليوم

شكوى

تقدّم أكثر من نادٍ في اتحاد لعبة فردية، بشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي لإلغاء قرار سابق اتخذته الجمعية العمومية، بتحوّل خمسة أندية من «أعضاء منتسبين إلى عاملين»، معتبرة أن هذا القرار مخالف للوائح الهيئة العامة للرياضة.

مونتيرو

رفض اللاعب الإكوادوري جيفرسون مونتيرو، عرضاً مالياً كبيراً للانتقال إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، حسب ما صرح اللاعب لصحيفة «إي إس بي إن» المكسيكية، وفضل الانتقال إلى كويرتارو المكسيكي.

مفاوضات

وافقت شركة كرة قدم على التفاوض مع أحد الأندية المنافسة بعمل صفقة تبادل لاعبين، لكنها طلبت تأجيل البدء بالمفاوضات لما بعد الجولة المقبلة التي سيلعب فيها الفريق مباراة صعبة.

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