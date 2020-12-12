شباب الأهلي يستحوذ بـ 77% ولا يسجل في مرمى الظفرة

المصدر: أحمد طارق- دبي

تلقى شباب الأهلي ضربة جديدة في دوري الخليج العربي، بعدما تعادل مع الظفرة من دون أهداف، أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن مباريات الجولة التاسعة، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 14 نقطة، ويتأخر بتسع نقاط عن المتصدر الشارقة، بينما رفع الظفرة رصيده إلى 12 نقطة.

ولم يكن استحواذ شباب الأهلي على الكرة بنسبة 77% كافياً ليحقق الفريق الفوز على الظفرة، إذ قدم الفريق الضيف مباراة كبيرة، وفرض نتيجة التعادل، وحصل على نقطة مهمة أخرى، بعدما كان قد تعادل في الجولة الماضية مع الوحدة.

وسيطر شباب الأهلي على مجريات اللعب في أول 25 دقيقة بنسبة كبيرة، بلغت 74%، ولكن من دون خطورة على مرمى الحارس خالد السناني، بينما كاد الظفرة أن يحرز الهدف الأول عن طريق البرازيلي دينلسون جونيور بطريقة رائعة، عندما أخطأ وليد حسين في تمرير الكرة، وسدد جونيور كرة من وسط الملعب، مستغلاً تقدم ماجد ناصر، ولكن الكرة علت العارضة (3).

ورغم سيطرة «فرسان دبي» على وسط الملعب، ولكن ظهر الظفرة الأكثر خطورة في الهجمات المرتدة، بفضل تحركات الهولندي ميخائيل روشوفيل، والبرازيلي دينلسون جونيور، إذ سدد الأخير كرة صاروخية، تصدى لها ماجد ناصر، ووصلت إلى روشوفيل، الذي لعب كرة عرضية سهلة في يد حارس مرمى شباب الأهلي (38)، بينما واصل جونيور تألقه، وسدد كرة جميلة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مرت بجوار القائم بقليل.

أما الشوط الثاني فشهد تحسن أداء شباب الأهلي على مستوى بناء الهجمات، وكاد محمد جمعة بيليه أن يحرز الهدف الأول، عندما لعب لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس ركلة حرة مباشرة، حولها بيليه برأسه فوق العارضة (48)، ثم سدد حمدان الكمالي كرة خادعة من خارج منطقة الجزاء، أخرجها خالد السناني إلى ركلة ركنية (50)، أما أخطر فرصة لشباب الأهلي فكانت من تسديدة صاروخية من حمدان الكمالي من مسافة بعيدة، وتصدى لها السناني، وارتدت من العارضة قبل أن يشتتها دفاع الظفرة من أمام البرازيلي إيغور خيسوس (53).

وأجرى المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بنزول كل من الأوزبكي عزيز غانييف وأحمد خليل وسعيد أحمد بدلاً من محمد جمعة بيليه ووليد حسين وعبدالله النقبي، قبل أن يجري التبديل الرابع بنزول البرازيلي كارلوس إدواردو بدلاً من ماجد حسن، ولكن رغم ذلك فرض الظفرة أسلوب لعبه، عن طريق الدفاع المنظم، ما أسهم في غياب الخطورة على مرمى السناني.

وضغط «فرسان دبي» في آخر خمس دقائق، وسدد إدواردو كرة قوية، ارتدت من الدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية (86)، كما سدد أحمد خليل ركلة حرة مباشرة، تصدى لها خالد السناني (88).

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