شهادة تقدير من «الأولمبية الدولية» لرئيس مجلس الشارقة الرياضي

المصدر: الشارقة - وام

منحت اللجنة الأولمبية الدولية شهادة تقدير إلى رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، لمشاركته المميزة كمحاضر في دورة الإدارة الرياضية التي نظمتها الأكاديمية الدولية التابعة للجنة الأولمبية البحرينية افتراضياً من 3 إلى 15 أكتوبرالماضي، بمشاركة أكثر من 50 دارساً من مختلف الدول الخليجية والعربية. وتضمنت الشهادة توقيع رئيس الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، ومحمد حسن النصف الأمين العام للأولمبية البحرينية، والدكتور نبيل آل شهاب مدير الدورة.

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