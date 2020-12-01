العواني: نفخر بمنجزات المسيرة التنموية للوطن والريادة العالمية

المصدر: الإمارات اليوم

هنأ أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ49، وقال في تصريح صحافي: نفخر بمنجزات المسيرة التنموية للوطن والريادة العالمية، ونفخر بالاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعا ودورها في تسلط الضوء على المسيرة التنموية الوطنية المزدهرة التي انطلقت قبل 49 عاماً وحجم الانجازات والنجاحات الكبيرة التي قطعتها دولتنا في مختلف المجالات، والذي قادنا للريادة والتميز وترسيخ المكانة العالمية كواحدة من أهم الدول التنافسية، بما يتماشى مع الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لقيادة الإمارات الحكيمة التي ننطلق منها لترجمة خططنا وطموحاتنا الكبيرة"، مجددا عهد الولاء للقيادة الرشيدة، ومؤكدا "سنعمل ونخلص ونبذل كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة مسيرة الوطن الغالي".

وأكمل العواني قائلاً: "إن نجاح خططنا يعود للقيادة الحكيمة التي ترى أن الرياضة مفتاح التقارب والتواصل ورسالة السلام والتسامح بين شعوب العالم،" مبينا أن المكارم السخية للقيادة الحكيمة أسهمت وتساهم باستمرار بصناعة التفوق الرياضي لرياضيينا وفرقنا ومنتخباتنا الرياضية، وباتت دولتنا نموذجاً عالمياً ووجهة رائدة من حيث المنشآت الرياضية المتطورة التي استقطبت أهم فرق ومنتخبات العالم، بجانب احتضانها لأكبر الفعاليات الرياضية الدولية، ما يمثل دليلاً حقيقياً على مكانة الدعم والرعاية والرؤى السديدة لتحقق النقلة النوعية في القطاع الرياضي لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها القطاعات الأخرى.

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