المصدر: الإمارات اليوم

تفاؤل

تفاءل مدرب مواطن باقتراب حصوله على عقد جديد مع أحد الأندية، خلال الموسم الحالي، وذلك بعد سلسلة الإقالات التي حدثت، أخيراً، في دوري الخليج العربي.

تسريب

شكا مدرب عربي تسرب أخبار غير دقيقة بقرب إقالته من تدريب الفريق، الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى، من بعض وكلاء الأعمال المستفيدين من ذلك، ووصفه بأنه غير احترافي.

إيلتون

ذكر مصدر رسمي، داخل نادي الحمرية، نهاية موسم اللاعب البرازيلي إيلتون، بعد أن تعرض لإصابة قوية أخيراً، وأكدت الفحوص الطبية عدم إمكانية عودته سريعاً إلى الملاعب.

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