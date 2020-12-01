المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافق رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية، على إدراج رياضة الفروسية «مسابقة القفز الحر» ورياضة الألعاب الشتوية «مسابقة الهوكي»، ضمن الألعاب الاختيارية بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت مارس المقبل.

وقال بيان صحافي: «قرر رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية تشكيل مجلس هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية من ذوي الخبرة والاختصاص ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة في المادة السادسة من الفصل الثالث للنظام الأساسي للهيئة، وقيام اللجان الأولمبية بسرعة موافاة الأمانة العامة بأسماء مرشحيها بمجلس الأمناء، على أن يقوم مجلس أمناء هيئة فض المنازعات بمراجعة النظام الأساسي للهيئة، وتقديم التصور النهائي المعدّل في الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي المقرر عقده على هامش دورة الألعاب الخليجية بالكويت، كما تمت الموافقة على تعيين الدكتور عبدالرحمن راشد الخشرم للقيام بمهام المدير التنفيذي للهيئة، مع تفعيل مقر هيئة فض المنازعات بالبحرين».

وأكد رؤساء اللجان الأولمبية، أهمية وضع رؤية موحدة حيال صياغة أساليب عصرية في توظيف ملفات المستقبل وتطوير البنية التحتية، سواء منشآت رياضية أو مشروعات مستقبلية تخدم شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ32 لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد أول من أمس باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وافتتحه نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي حميد القطامي، باعتبار الإمارات دولة الرئاسة للدورة الحالية.

ونقل القطامي تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى الحضور، مؤكداً حرص سموّه على تقديم كل أوجه الدعم لأبنائنا الرياضيين في مختلف المحافل.

وقال القطامي في كلمته: «إننا اليوم وبكل ثقة واعتزاز بمكتسبات ونجاحات قطاعنا الرياضي، وإنجازات أبنائنا وبناتنا، نؤكد جميعاً قدرتنا على اجتياز هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها الحركة الأولمبية والرياضية على مستوى العالم بأكمله، بفضل ما يقدمه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم لا محدود واهتمامٍ منقطع النظير لقطاع الرياضة بدول المجلس، ما يضاعف حجم المسؤوليات على عاتقنا جميعاً لترجمة ذلك الاهتمام السامي إلى نتائج وأرقام مشرفة لرياضتنا في كبرى المحافل الدولية والقارية».

واطلع الحضور على خطة استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي، وتمت الموافقة على تأجيل البدء بتنفيذ خطة العمل لتكون ابتداءً من عام 2021، لمدة خمس سنوات، بسبب الظروف الراهنة المرتبطة بـ«كوفيد-19»، ورفع الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل المشترك في المجال الرياضي (2021- 2026) للمجلس الأعلى، والتوصية بالاعتماد.

تطوير الألعاب الرياضية الافتراضية

اعتمد المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية العمل على تطوير الألعاب الرياضية الافتراضية، على أن توضع ضمن أجندة الدورات الرياضية مستقبلاً.

جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الـ للمكتب، والذي عقد عن بُعد، وافتتحه أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليَم، بحضور عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، المهندسة عزة بنت سليمان، باعتبار الإمارات دولة الرئاسة للدورة الحالية.

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