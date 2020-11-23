المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

طلب مسؤول كبير في أحد الأندية من المدرب المواطن السابق بالنادي، العودة مجدداً لتولي تدريب أحد فرق المراحل السنية، بعد مرور أسابيع قليلة على انتهاء عقده ورحيله عن النادي.

إعلان

طلب أحد الإداريين عدم الإعلان عن غياب أبرز محترفيه الأجانب، إلا بعد أن يخوض الفريق مباراته المهمة في البطولة لكونه لاعباً مؤثراً.

عرض

اشترط لاعب مقيم على وكيل أعماله الجديد أن يقدم له عرضاً قوياً من نادٍ منافس، قبل التوقيع على عقد الوكالة، وإلا سيعتبر أي اتفاق سابق معه ملغى.

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