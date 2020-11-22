المصدر: الإمارات اليوم

تقرير

أوصى مسؤول إداري بأحد أندية دوري الخليج العربي، خلال تقرير قدمه إلى إدارة النادي، بزيادة رواتب بعض اللاعبين بنسب متفاوتة، تقديراً للمجهود الكبير الذي يقدمونه مع الفريق ما أسهم في النتائج الإيجابية.

اعتراض

أبدى لاعب دولي اعتراضه على قيام مدربه بتبديله خلال مباراة فريقه، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه ظهر بشكل جيد ولا يستحق التبديل، مقارنة بمستوى اللاعبين الأجانب في الفريق.

تحذير

وجّهت إدارة أحد الأندية تحذيرات شديدة للاعبها الأجنبي، الذي اعتاد السهر في أكثر من مناسبة، بحسب المعلومات التي وصلت للإدارة في الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب أكد التزامه خلال أيام التدريبات والمباريات، وأنه لا يسهر خارج المنزل إلا في أيام الراحة فقط.

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