بالفيديو.. لاعب النصر ضياء سبع يحتفل بسيارته الجديدة "لامبورغيني"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر لاعب النصر ضياء محمد سبع، فيديو جديد على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام"، وثق من خلال لحظة استلامه لسيارته الجديدة من طراز لامبورغيني، وظهر اللاعب في المقطع وهو يتجه نحو السيارة وكانت مغطاه حيث قام بكشف الغطاء لتظهر السيارة الجديدة التي صممت باللون الأزرق.

وقام اللاعب بعد ذلك بالإحتفال بسياراته بأخذ جولة في دبي مستعما لعدد من الأغاني العربية.

وكان اللاعب قد أحرز هدف النصر الوحيد في مباراة الشارقة بالجولة السادسة أمس، والذي تلقى فيها النصر أول خسارة ببطولة الدوري بنتيجة 1-2، ليبتعد عن الشارقة المتصدر بفارق 5 نقاط.

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