لاعب العين جمال معروف يبدأ المرحلة الثانية من التأهيل

المصدر: الإمارات اليوم

استهل مهاجم فريق العين، جمال معروف، صباح اليوم البرامج الخاصة بالتأهيل، تمهيداً لعودته إلى الحصص التدريبية، وذلك بعد أن تمت ازالة المسامير، في مستشفى توام، ومنح الطبيب المعالج اللاعب الضوء الأخضر للانخراط في مرحلة التأهيل الخاص، بعد الوقوف على التقارير الإيجابية للفحوصات الشاملة والأشعة المغناطيسية التي أكدت جاهزية اللاعب للدخول في المرحلة الثانية من برامجه العلاجية.

وأعرب جمال معروف الذي كان قد تعرض لكسر في عظمة الشظية، خلال مباراة النصر السعودي بالبطولة الآسيوية في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة نادي العين والجهاز الفني والطاقم الطبي للاهتمام الدائم والدعم المتواصل الذي ظل يحظى به خلال الفترة الماضية.

وقال في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين: لا يفوتني أن أشكر الجهود المخلصة والتشجيع المستمر الذي غمرني به زملائي اللاعبين بالفريق، إلى جانب الجماهير العيناوية الوفية والتي كان لها الأثر الواضح في رفع الحالة المعنوية بالنسبة لي وتحفيزي على مضاعفة الجهود من أجل العودة القوية لصفوف الفريق.

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