المصدر: الإمارات اليوم

إعارة

قطع أحد أندية دوري الخليج العربي شوطاً كبيراً، في مفاوضاته مع النادي الذي ينتمي إليه لاعبه الأجنبي، بهدف الحصول على موافقة رسمية لتمديد إعارة اللاعب موسماً آخر، بعد النجاح الكبير الذي يحققه مع الفريق.

انتقاد

انتقد مغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي قرار رابطة المحترفين الخاص بإقامة مباريات كأس الخليج العربي بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني الودية أمام طاجيكستان، تحضيراً لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وطالبوا بمراعاة توقيت المباريات مستقبلاً.

تبرير

برّر مدرب عدم نجاح فريقه في تحقيق نتائج إيجابية في الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة، برغبته في الاستعداد الأمثل لدوري الدرجة الأولى، على الرغم من أن المدرب ذكر في تصريحات صحافية في بداية الموسم أن «هدفه الرئيس هو نيل بطاقة التأهل في الكأس».

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