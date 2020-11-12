المصدر: الإمارات اليوم

ريسندي

أشادت وسائل إعلام برازيلية بتألق اللاعب الشاب، رافائيل ريسندي، المحترف مع الشارقة، وقالت صحيفة «غلوبو سبورت» إن ريسندي كتب تاريخاً جديداً في دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، بعدما أحرز أسرع هدف في المسابقة، بعد مرور 30 ثانية من مباراته أمام الجزيرة.

خلاف

دفع خلاف بين لاعب دولي بأحد أندية السلة في دبي، والجهاز الفني لفريقه، إلى إبعاد اللاعب عن التشكيلة الأساسية لفريق النادي خلال المباريات الأخيرة، والجلوس في المدرجات، الأمر الذي اضطر اللاعب، أخيراً، إلى البحث عن فرصة للتعاقد فريقين منافسين.

رفض

رفض بطل عالم إماراتي سابق في رياضات ميكانيكية، الكشف عن الأسباب الحقيقية التي قادته إلى الاعتذار عن المشاركة في أحد السباقات العالمية مطلع العالم المقبل، مطالباً وسائل الإعلام بالكشف عن تلك الأسباب عقب انتهاء الرالي.

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