المصدر: الإمارات اليوم

مدرب

استغرب عضو مجلس شركة لكرة القدم توقعات الجمهور فشل المدرب، ومطالبته مبكراً بالاستغناء عن خدماته، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقي أن تتم مهاجمة المدرب، والموسم لايزال في بدايته.

عشاء

عبر جمهور فريق تعرض للخسارة الثانية في دوري الأضواء عن أسفه، بعدما شاهد لاعبين في حالة لامبالاة أثناء وجودهم في المطعم لتناول العشاء، بعد المباراة بوقت قليل.. كأن شيئاً لم يكن.

كرواتي

يدرس النادي المحترف السيرة الذاتية لمدرب كرواتي، تمهيداً للتعاقد معه، بدلاً من مدربه الحالي، وذلك بعد البداية المتعثرة للفريق في الكأس والدوري.

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