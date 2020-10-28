المصدر: الإمارات اليوم

شكوى

عبّر رئيس مجلس إدارة نادٍ في دوري الهواة عن يأسه من تكرار الشكوى من القرارات التحكيمية خلال المباريات، مؤكداً أن الشكوى لم تعد تجدي نفعاً.

إقالات

تتجه نية ناديين في دوري الدرجة الأولى إلى إقالة مدربَيهما، قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي، وسيكون أحد البديلين مدرباً مواطناً والآخر عربياً.

ذكرى

يوافق اليوم مرور 31 عاماً على أغلى أهداف المنتخب الوطني الذي قاد «الأبيض» لنهائيات كأس العالم في إيطاليا، وسجله اللاعب، عدنان الطلياني، في مرمى منتخب كوريا الجنوبي يوم 28 أكتوبر 1989.

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