مخالفة مالية لـ 5 أندية رياضية في دبي بسبب «عدم الالتزام بلبس الكمامات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اقتصادية دبي، خمس مخالفات مالية على عدد من المراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي، وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد ـ 19».

كما وجهت فرق مأموري الضبط التابعين للمجلس، بالتعاون مع اقتصادية دبي، خلال زياراتها التفتيشية، ستة تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على مناطق عدة في مختلف أرجاء دبي، وهي: الراشدية، المرقبات، الرقة، ند الحمر، الطوار، القصيص، وبورسعيد، كما تنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وقال مجلس دبي في بيان له أنه «أثمرت الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اقتصادية دبي، زيادة الوعي لدى الأفراد والمنشآت الرياضية، ما أسهم في تراجع عدد المنشآت المخالفة بشكل ملحوظ، فبعد أن وصل عدد المنشآت التي تم مخالفاتها في الأسبوع الأول إلى تسع، وتم إغلاق ثلاث منها، كما تم تنبيه 35 منشأة، انخفض العدد بعد ذلك إلى ست مخالفات وتنبيه 10 منشآت».

وأضاف «يواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة، بالتنسيق مع اقتصادية دبي، لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة، كما أطلق مجلس دبي الرياضي خلال الفترة الماضية حملات إعلامية عبر قنواته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، لنشر التوعية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات التي وضعها بالتعاون مع الجهات الرسمية، بما تتضمنه من تعليمات دقيقة ومفصلة لكل منشأة رياضية».

وقال المجلس «ثمّن مجلس دبي الرياضي التزام الغالبية الكبرى من الأندية الخاصة والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليات لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، والبروتوكول الذي أرسله مجلس دبي الرياضي إلى جميع المؤسسات الرياضية من أجل التنفيذ الدقيق لسلسلة الإجراءات، بما يحفظ سلامة الرياضيين والإداريين في المنشآت والمشاركين والمنظمين في الفعاليات الرياضية».

كما حث المجلس المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات على مواصلة الالتزام التام بالتعليمات، وتطبيق إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع.

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