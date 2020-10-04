«أبوظبي للرياضات الجليدية» يستأنف النشاط اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

يستأنف نادي أبوظبي للرياضات الجليدية نشاطه الرياضي رسمياً اليوم، إذ يؤدي فريقه الأول «أبوظبي ستورمز» تدريبه على الثلج في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، فيما يتدرب فريق «ذيبز العين» في صالة هيلي بمدينة العين، بعد استكمال متطلبات بروتوكول عودة النشاط الرياضي المعتمد من الجهات المختصة ومجلس أبوظبي الرياضي، والذي حدد إجراءات السلامة لعودة الأنشطة الرياضية بعد توقف طويل يقترب من 7 أشهر. ووضع النادي برنامج العودة التدريجي في المرحلة الأولى ممثلاً بأربعة تدريبات على الثلج أسبوعياً، يعقبها إجراء فحص طبي للاعبين والعاملين والإداريين، للتأكد من سلامة الجميع أثناء التدريبات، وفي المرحلة الثانية سيزيد عدد اللاعبين في التدريبات إلى 20 لاعباً لكل مجموعة تتدرب بدلاً من 15 لاعباً في المرحلة الأولى.

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