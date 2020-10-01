منصور بن محمد: استضافة الدوري الهندي للكريكيت تؤكد المكانة العالمية للإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن «الإمارات تفتح ذراعيها دائماً للعالم، وتمتلك كل مقومات النجاح لأي حدث يُقام على أرضها، سواء كان رياضياً أو اقتصادياً أو في أي مجال من مجالات الحياة».

وأشاد سموه بالانطلاقة القوية، وبالنجاح التنظيمي للنسخة الـ13 للدوري الهندي الممتاز للكريكيت (IPL)، والذي تستضيفه الدولة من 19 سبتمبر الماضي حتى 10 نوفمبر المقبل، بتنظيم مجلس الكريكيت الهندي، وبالتعاون مع مجلس الإمارات للكريكيت، وبالتنسيق مع أندية الكريكيت في الدولة وتُقام مبارياته في ملاعب العاصمة أبوظبي ودبي والشارقة.

وقال سموه: «استضافة الدوري الهندي للكريكيت تؤكد المكانة العالمية للإمارات وحسن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا». وأضاف: «نحرص على التعاون مع الجميع وأن نكون عوناً لهم، لذلك فإن اختيار الأصدقاء في الهند، الإمارات لاستضافة هذه البطولة التي تُعد في صدارة بطولات أندية الكريكيت العالمية، من حيث قوة المنافسات والقيمة التسويقية والمتابعة الإعلامية، يؤكد مكانة الدولة المميزة على خارطة الرياضة العالمية وقدرتها على استضافة وتنظيم البطولات الكبرى في مختلف الرياضات، كونها بلد الأمن والأمان وملتقى العالم، ولما تضمه من منشآت رياضية وسياحية متطورة، وكذلك تطور قطاعات النقل والاتصالات والضيافة والخبرات التنظيمية في جميع المجالات، التي تسهم في نجاح أي حدث رياضي يُقام في مختلف مدنها».

وأضاف سمو رئيس مجلس دبي الرياضي «اختيار الإمارات لاستضافة هذه البطولة الكبرى في هذا الوقت تحديداً يحمل الكثير من الدلالات، التي في مقدمتها التعامل الناجح للجهات الرسمية في الدولة مع جائحة (كوفيد-19) بحكمة القيادة الرشيدة وجهود فرق العمل وأبطال خط الدفاع الأول وتعاون أفراد المجتمع، ما أسهم في استمرارية الأعمال والنشاط في مختلف مجالات الحياة وعدم توقفها، إلى جانب توافر الملاعب والمنشآت عالمية المستوى والخبرات التنظيمية الكبيرة».

وتابع: «ثقتنا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات الرسمية الاتحادية، وفي إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وآليات تنفيذها جعلتنا نوافق دون تردد على استضافة المنافسات التي يشارك فيها ثمانية من أقوى الفرق على مستوى العالم في هذه الرياضة، والتي تضم لاعبين ومدربين وإداريين من مختلف الجنسيات، وهو الأمر الذي تمت ترجمته على أرض الواقع بداية من إجراءات وصول ودخول الفرق وتدريباتها، وصولاً إلى إقامتها وإجراء مبارياتها التي يتابعها مئات الملايين من المشاهدين حول العالم».

وتشهد ملاعب الكريكيت في الدولة استضافة 60 مباراة خلال 56 يوماً، وذلك من دون حضور جماهيري ووفق الإجراءات الاحترازية لـ«كوفيد-19»، وسيتم بث المباريات للعالم، حيث تتمتع الكريكيت بمتابعة جماهيرية كبيرة تصل لأكثر من 2.5 مليار شخص حول العالم، وتبلغ القيمة المالية للدوري الهندي الممتاز 6.7 مليارات دولار أميركي.

تشهد ملاعب الكريكيت في الدولة استضافة 60 مباراة من الدوري الهندي على مدى 56 يوماً من دون حضور جماهيري.

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