«أبوظبي البحري» يستأنف نشاطه ببطولة «الإمارات فلاي بورد»

المصدر: الإمارات اليوم

يستعد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية لاستئناف أنشطته ومسابقاته بعد فترة التوقف التي استمرت قرابة سبعة أشهر جراء «جائحة كوفيد 19»، وستكون البداية مع الجولة الثالثة من بطولة «الإمارات فلاي بورد» بعد غد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وفقا للبرتوكول الطبي المعتمد الذي سيشمل كافة المشاركين واللاعبين واللجان المنظمة في موقع السباق.

وتنطلق البطولة بمشاركة متوقعة لعشرة متسابقين، حيث تم وضع الضوابط الخاصة بالبطولة بما فيها تحديد موعد اجتماع المتسابقين التنويري عن بعد عبر برنامج «زووم» وقبل البطولة بيوم، ثم الانتقال إلى المنافسات التي من المقرر أن تنطلق عصر في موقع السباقات خلف مقر النادي في أبوظبي.

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