المصدر: الإمارات اليوم

علاقة

وطّد مدرب لأحد أندية المحترفين علاقته مع أبرز أقطاب جمهور النادي، وطالبه بالضغط على مجلس الإدارة حتى لا يفكر في إقالته من منصبه.

غانييف

يفكر شباب الأهلي بالتمسك بإعارة لاعبه الأوزبكي، عزيز غانييف، خلال الانتقالات الحالية، بدلاً من الاستغناء عنه بعدما ظهر بشكل جيد مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

ضغط

قال إداري لأحد أندية الدرجة الأولى إنه غير مقتنع بأسلوب المدرب الأجنبي الذي يقود الفريق الأول، مبيناً أنه تعاقد معه بعدما تعرّض للضغط من اللاعبين.

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