المصدر: الإمارات اليوم

إحراج

امتنع مسؤولون في لعبة جماعية في أحد أندية أبوظبي، عن الإدلاء بتصريحات، تتعلق بالتعاقدات مع المدربين أو المحترفين الأجانب، والسبب عدم إحراج المسؤولين في النادي.

تعاقدات

استغرب إداري في أحد أندية دوري الخليج العربي، انتقاد بعض المشجعين لإدارة النادي بشأن التعاقدات الجديدة، مشيراً إلى أن النادي لا يسعى إلى ضم لاعبين لمجرد القول إنها صفقات جديدة.

غالفاو

فضلت تايانا زوجة لاعب الوصل السابق، البرازيلي غالفاو البقاء في دبي، رغم انتقال اللاعب إلى أتروميتوس اليوناني. وتنشر تايانا من خلال حسابها في «إنستغرام» صور زياراتها المستمرة لأبرز معالم دبي.

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