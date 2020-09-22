تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لضمان سلامة لاعبي الدوري الهندي للكريكيت

المصدر: الإمارات اليوم

أطلقت شركة فورتي للرعاية الصحية، أجهزة محمولة للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لضمان سلامة لاعبي الكريكيت والموظفين، المشاركين خلال فعاليات الدوري الهندي الممتاز للكريكيت 2020، التي انطلقت السبت الماضي، ضمن ملاعب الكريكيت في الإمارات، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم تصنيع جهاز مطهر الغرفة بالأشعة فوق البنفسجية من قبل شركة مومنتيوم إنديا وهي شركة للصحة والسلامة مقرها نويدا بالهند. وقالت الشركة في بيان صحافي أنه ثبت بشكل عملي أن الجهاز يقضي على فيروسات سارس وكوفيد-19 المسببة لوباء كورونا المستجد، كما يمكن للجهاز المحمول تطهير مساحة 500-600 قدم مربع في غضون 10 دقائق، من خلال جعل الأشعة فوق البنفسجية تغطي الأسطح والمساحات بنسبة مئة بالمئة دون أية عوائق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورتي، كاران ريخي أن فرق الدوري الهندي تستخدم هذه الأجهزة لتعقيم غرف اللاعبين في الفنادق، والملاعب، وجميع الفعاليات، والأنشطة التدريبية، مما يضمن سلامة كافة اللاعبين، كما يتم استخدامه لتطهير جميع الأماكن المغلقة، بما في ذلك مقرات الشركات، و كبائن كبار الشخصيات، وصالات اللاعبين، الشاشات الداعائية والإعلانية، وغرف تبديل الملابس في الإستاد، باستخدام تقنية التطهير بالأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالجهاز.



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