المصدر: الإمارات اليوم

وعد

وعد مسؤول بارز في اتحاد لعبة جماعية بحل المشكلة التي يعاني منها منتخب السيدات من خلال التعاقد مع مدرب صاحب خبرة وكفاءة.

لاعب

بعدما فقد فرصته في ناديه المحترف، بسبب عدم رغبة المدرب في خدماته، بدأ اللاعب يبحث عن نادٍ آخر، لكنه حصل على عروض «هزيلة» لا تتخطى مبلغ 10 آلاف درهم شهرياً.

قيد

يفكر مدرب بإعادة قيد لاعب أجنبي في صفوف فريقه، بعدما تعذر التعاقد مع لاعب جديد، إلى جانب عدم وجود عروض للاعب نفسه الذي يرغب في الاستمرار بالحصول على راتبه الكبير مع فريقه.

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