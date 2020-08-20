إقبال كبير للمشاركة في "خطواتنا معا" لدعم الأولمبياد الخاص.. و2.5 مليوني خطوة في اليوم الأول

المصدر: الإمارات اليوم

شهد اليوم من انطلاق تحدي (خطواتنا معاً) لدعم حركة الأولمبياد الخاص الدولي، تحقيق مليوني خطوة، وذلك خلال انطلاق المبادرة التي أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي أمس، وتستمر على مدى عشرة أيام حتى 29 الجاري، وتستهدف تحقيق 52 مليون خطوة.

ويسعى الأولمبياد الخاص الإماراتي برئاسة شما المزروعي، رئيس مجلس الأمناء، والرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبدالوهاب لدعم حركة الاولمبياد الخاص واصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، والتي تعد أكبر حركة عالمية إنسانية تهتم بذوي الإعاقة الذهنية رياضيا واجتماعيا وصحيا وتعليميا، في مختلف دول العالم.

وشهدت المشاركات تنوعاً كبيراً من الجنسيات المشاركة والمقيمة في الامارات، ومن خارجها. ومن المتوقع ان تتوسع رقعة المشاركين من ثلاثة آلاف مشترك إلى ارقام مضاعفة في الأيام القادمة. ومع بدء عداد الخطوات اقفل اليوم الاول من انطلاق التحدي، محققا مليونين ونصف المليون خطوة. وكانت اكبر عدد من الخطوات حققها ويليم، وبلغت 33139 خطوة، ثم تبعه شيفي محققا 30 ألف و164 خطوة، وهما رقمان يفوقان ثلاثة أضعاف للخطوات الطبيعة التي يحققها الإنسان العادي في اليوم الواحد، والمحددة بعشرة آلاف خطوة. وشهد اليوم الأول تحقيق فاروق المصري 15954 خطوة، والفلسطيني غريم 10741، والبحرينى سليمان 6914، والأردني محمد محمود 6126. وتنوعت أعمار المشاركين، واحتل المركز الأول الفئة العمرية من 30 حتى 40 سنة، ثم من 40 الى 45 سنة، ومن 25 إلى 30، و18 حتى 25 سنة، وايضا من تحت 18 سنة.

وكشف الرسم البياني للمشاركات من مختلف دول العالم إلى اقبال منقطع النظير من الإمارات، بجانب دول أخرى من الهند، انجلترا، جنوب أفريقيا، مصر، السعودية، البحرين، باكستان، الاردن، أمريكا اليمن، لبنان، فلسطين وعمان بالاضافة الى دول أخرى. ويتم الإعلان في نهاية كل يوم ما تحقق من خطوات، مع الوضع فى الاعتبار فروق التوقيت بين مختلف دول العالم، للوصول مع نهاية اليوم العاشر إلى 52 مليون خطوة.

وترعى مبادرة (خطواتنا معاً) شركة بن عزيز، وتأتى احتفاءً ب مرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص الدولى في العالم، والتى ساهمت منذ عام 1968 في تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم ذوى الإعاقة الذهنية وأسرهم، وساعدت في قبول المجتمعات المختلفة لهم ودمجهم. وتضم الحركة حتى الآن 6 ملايين لاعب ولاعبة من 192 دولة.

وقال المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الاماراتي طلال الهاشمي في تصريح صحافي: نتوجه بالدعوة لجميع الأفراد والمؤسسات من لم يسجلوا بعد بالانضمام لنا لدعم الوصول إلى 52 مليون خطوة، تكاتف المجتمع هو ما نصبو اليه لمنح 100 لاعب من الاولمبياد الخاص ادوات رياضية منزلية و10 نوادي ومراكز أصحاب الهمم معدات رياضية متخصصة ". يذكر أنه يمكن للأفراد والمؤسسات المشاركة في التحدي عبر منصة (www.inphota.com).

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