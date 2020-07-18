150 لاعباً يشاركون في بطولة «معسكر الجوجيتسو» اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم بطولة «معسكر الجوجيتسو» التي تستضيفها صالة «جوجيتسو أرينا» بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين حالياً في المعسكر الصيفي (150 لاعباً).

وقال اتحاد الجوجيتسو في بيان أمس: «تُعد البطولة إحدى الفعاليات المهمة ضمن المعسكر التدريبي الصيفي الذي تنظمه مجموعة الرؤية العالمية للاستثمار بإشراف اتحاد الجوجيتسو في فندق نادي ضباط القوات المسلّحة في أبوظبي، ويشهد المعسكر مشاركة واسعة من أبرز لاعبي الأندية المحلية والمنتخب الوطني، ويأتي في إطار الاستعدادات لخوض الجولة الأخيرة لكأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في 25 يوليو الجاري».

وأضاف: «سيكون عشاق الجوجيتسو على موعد مع مواجهات مثيرة مع وجود مزيج من اللاعبين البارزين والمعروفين على الساحتين المحلية والدولية، بجانب مجموعة من الهواة الذين يتطلعون إلى التألق على البساط في قادم الأيام. وستبدأ المنافسات في الـ11 من صباح اليوم وتستمر حتى الثالثة والنصف عصراً».

وتابع البيان: «من أبرز مميزات البطولة، الآلية المتبعة في تصنيف اللاعبين وتحديد المواجهات، وسيجري تقسيم اللاعبين إلى ثلاث فئات عمرية هي: تحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً وفوق 18 عاماً، وتتضمن كل فئة عمرية منافسات تجمع لاعبين ينتمون إلى ثلاثة أوزان مختلفة هي: الخفيف والوسط والثقيل».

من جهته، أشاد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي، بالأجواء الإيجابية في المعسكر، وجدية اللاعبين وتفاعلهم مع جميع الفعاليات المصاحبة، والتزامهم التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة والتباعد الاجتماعي والحرص والمسؤولية تجاه أحدهم الآخر.

وقال: «إن المعسكر الصيفي والبطولة التي تقام تم تنظيهما في التوقيت المثالي، لأنهما رسماً البسمة على وجوه اللاعبين المتعطشين إلى العودة إلى بساط المنافسة وحصد الألقاب، والبداية الرسمية لتلك العودة ستكون مع كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو أحد أغلى الألقاب على الساحة المحلية، وتعتبر البطولة مؤشراً حقيقياً لقياس المستوى الفني للاعبين وجاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة».

بدوره، قال المدير الفني للمنتخب الوطني رامون ليموس: «نترقب انطلاقة البطولة لتقييم عملنا خلال الأسبوعين الماضيين في المعسكر، وقد حرصنا منذ اليوم الأول على التركيز على التدريبات البدنية ذات الكفاءة العالية بهدف تعزيز قدرات اللاعبين، وتحقيق التركيز فنحن مقبلون على الكثير من الاستحقاقات ولا مجال للتراخي أو التراجع».

وأوضح أن «جدية اللاعبين الهواة والمحترفين في المعسكر تبعث على التفاؤل.. فنحن لا نعمل فقط على الجوانب البدنية والإعدادية، بل نحرص على الاستفادة الكاملة من مثل هذه المعسكرات في تسليط الضوء على المواهب الصاعدة والناشئين الواعدين الذين يمثلون عماد المنتخب الوطني ومستقبل اللعبة في الدولة».

وأضاف رامون أن «بطولة اليوم ستُقام بنظام الفردي، وأنه سيتم وضع لاعبين متمرسين في مواجهة لاعبين أقل مستوى وتجربة، ومن شأن ذلك أن يعود بفائدة كبيرة على المشاركين وتطوير أدائهم وتأهيليهم لخوض أي نوع من النزالات وتحت أي ظروف».

يُذكر أن البطولة سيتم نقل فعالياتها على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية.

المنهالي:

«البطولة مؤشر حقيقي لقياس المستوى الفني للاعبين وجاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة».

- «أبوظبي الرياضية» تنقل فعاليات البطولة على الهواء مباشرة من الساعة 11 صباحاً.

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