بالفيديو.. نزالات محتدمة لمقاتلي ومقاتلات "جزيرة النزال" في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت بطولة "يو أف سي" للفنون القتالية المختلطة ضمن فعاليات "جزيرة النزال" في أبوظبي نزالات محتدمة بين المقاتلين والمقاتلات وسط اهتمام إعلامي عالمي بالحدث الذي يقام وسط إجراءات صحية صارمة لاسيما فحوص "كوفيد-19".

وكان أكثر من 1,500 شخص من القيّمين على الحدث وفريق العمل وموظفي جزيرة ياس قد توجهوا إلى الحجر الصحي في المنطقة الآمنة، للخضوع لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا.

وخضع كل الآتين من الخارج لفحص "كوفيد-19" قبل سفرهم، ومرة جديدة بعد وصولهم، وأمضوا 48 ساعة على الأقل في الحجر الصحي في أبوظبي.

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