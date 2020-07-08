رمسة ملاعب.. لاعب يشترط لتجديد عقده راتباً أعلى بـ3 أضعاف ما كان يتقاضاه قبل "كورونا"

المصدر: الإمارات اليوم

علمت "الإمارات اليوم" أن لاعبا دوليا سابقا، اشترط الحصول على راتب أعلى بثلاثة أضعاف ما كان يتقاضاه في الموسم الماضي، وذلك من أجل تجديد عقده مع ناديه في دوري الخليج العربي. وسيرتفع الراتب الجديد الذي يشترطه عن السابق، من 80 ألف درهم إلى 300 ألف درهم شهريا.

وبرر اللاعب مطالبته بهذا الراتب المرتفع على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، بكونه يستحقه نظرا لـ"تطور مستواه".

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