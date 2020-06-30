مدارس السيتي تطلق برنامجا لتدريب المواهب الكروية في الإمارات

المصدر: وكالات

أطلقت مدارس السيتي لكرة القدم في الإمارات برنامجًا مبتكرًا للتدريب الصيفي، يجمع بين التدريب المباشر في الملعب والتعليم عبر الإنترنت، حيث يسمح للاعبين في جميع أنحاء الدولة الفرصة لتطوير مهاراتهم خلال الشهرين القادمين. ويضمن البرنامج الذي تم إعداده تحت إشراف المدربين الخبراء تمكين اللاعبين الصغار في جميع أنحاء الإمارات من تحسين مهاراتهم طوال فصل الصيف، عن طريق الحصص التدريبية عن بعد على الإنترنت، وفي الملعب بشكل مباشر.

ويستمر البرنامج بحسب البيان الصحافي لمارس السيتي، لمدة سبعة أسابيع، ويبدأ 5 يوليو، ويتضمن أساليب مميزة وجذابة للاعبين الطموحين لمواصلة التعلم والتطور. وينفذ البرنامج خلال أربعة أيام في الأسبوع، من الأحد إلى الأربعاء، ويتوزع على حصص صباحية ومسائية.

وتنظم الحصص عبر الإنترنت، في الفترة الصباحية، ويتعلم فيها اللاعبون عن الجانب التعليمي لكرة القدم، ويتم تزويدهم بتفاصيل حول نظام اللعب، إلى جانب معلومات حول الأساليب والطرق التي يستخدمها بيب جوارديولا وفريق مانشستر سيتي الأول.

وفي المساء، يتم الانتقال إلى الجانب العملي للعبة، حيث يخرج اللاعبون إلى الملعب ويطورون تقنياتهم تحت إشراف مدربين خبراء من مدارس السيتي لكرة القدم. وخلال البرنامج، تنظم جميع الحصص التدريبية في الملعب المغلق والمكيف لحماية اللاعبين من الحرارة، كما يتم الالتزام بصرامة بإرشادات الصحة والسلامة التي حددها كل من مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي في جميع المواقع. ويجمع هذا البرنامج التدريبي المتطور لكرة القدم بين المعرفة والتدريب العملي، ويمثل أفضل طريقة لقضاء عطلة الصيف.

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