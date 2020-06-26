بالفيديو.. عودة السباحة في دبي.. مجمع حمدان جاهز وأحواض الأندية تحت «الصيانة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد نشاط السباحة في دبي إلى وتيرته الاعتيادية، لكن في ظل مجموعة من الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد فيروس «كورونا». ومع قرار استئناف الأنشطة الرياضية المختلفة، والسماح للأندية والمراكز المختلفة باستقبال السباحين، كان مجمع حمدان الرياضي، الأكثر جاهزية مع بدء عودة نشاط السباحة في دبي، إذ استقبل مئات السباحين من مختلف الجنسيات.

ورصدت «الإمارات اليوم» استعدادات الأندية ومجمع حمدان الرياضي، الذي يشرف عليه مجلس دبي الرياضي، إضافة إلى تدريب المنتخب، المستمر على الشاطئ فقط، في انتظار قرار الاتحاد الدولي بالانتقال إلى المسابح.

وقال مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي، علي عمر: «أعطى المجلس الضوء الأخضر لكل الأندية والأكاديميات الخاصة للعودة إلى التدريبات، بما يتناسب مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بكل رياضة، وبالتأكيد ستكون هناك اشتراطات خاصة برياضة السباحة، ستقوم بها كل أكاديمية من أجل ضمان التباعد الاجتماعي، وكل الأكاديميات المسجلة في دبي تلقت إخطاراً بذلك من أجل عودة النشاط».

وقال مدير مجمع حمدان الرياضي، عبدالله شهداد، إن المجمع استعد جيداً لاستقبال الأكاديميات والأفراد وفق إجراءات خاصة، تضمن التباعد الاجتماعي بين السباحين داخل المياه وخارجها، وتابع: «قرار عودة التدريبات بنسبة 100% من الصعب تحقيقه في رياضة السباحة في الوقت الحالي، وذلك بسبب المسافات المطلوبة بين السباحين خارج المسبح وليس داخله»، مشيراً إلى أنهم يدرسون إعادة فتح غرف تبديل الملابس والاستحمام بما يتناسب مع إجراءات السلامة».

وقال إن المجمع نظم عملية تدريب السباحين، منها وقت الراحة داخل الماء، والسباحة في حارة عكس الأخرى، مع اعتماد ثلاثة سباحين في كل حارة بالمسبح (25 متراً)، بجانب إجراءات احترازية أخرى.

وأكد رئيس مجلس إدارة أكاديمية «إيبكس»، عبدالرحمن المرشدي: «انتظام 60% من الأكاديميات تقريباً في التدريبات، في حين لايزال هناك البعض متخوفاً، لكن هذا الشعور سيزول تلقائياً».

في جانب آخر، أكد مشرف رياضة السباحة في نادي الوصل، جمعة المشحوم، أن مسبح النادي سيكون جاهزاً خلال أيام، بعد إجراء عملية صيانة كبرى طوال الشهرين الماضيين، وقال إنه «تم تفريغ المسبح وتغيير السيراميك والفلاتر، وكل ما يحتاج إلى تعديل». وينتظر نادي النصر انتهاء بعض أعمال الصيانة الخاصة بمسبح النادي من أجل عودة نشاط الأكاديمية، الذي من المتوقع أن يكون في بداية يوليو المقبل.

أما بخصوص سبّاحي المنتخب، فأكد المدير الفني، علي دياب، أنهم يتدربون على شاطئ الممزر منذ أربعة أسابيع، وبانتظار قرار الاتحاد الدولي لنقل التدريبات إلى المسابح.

60 % من الأكاديميات انتظمت في التدريبات مع استئناف نشاط السباحة.

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