رسمياً.. تحديد موعد انطلاق مسابقات المحترفين في الموسم الجديد

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت اليوم رابطة المحترفين الموعد الرسمي لانطلاق الموسم الرياضي الجديد (2020-2021)، والمسابقات التي تنظمها، حيث ستكون ضربة البداية مع بطولة كأس الخليج العربي في الثالث من سبتمبر، ثم بطولة دوري الخليج العربي في التاسع من الشهر نفسه، تليها بيومين مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

وجاء ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية، شملت اجتماعا مشتركا مع اتحاد الإمارات لكرة القدم حضره ممثلو لجنتي المنتخبات والمسابقات 21 الجاري، ثم اجتماع مع الأندية المحترفة الثلاثاء الماضي، حضره ممثلو الأندية المحترفة، ثم اجتماع آخر مع القنوات المالكة للحقوق.

وقال عضو مجلس إدارة الرابطة، حسن طالب المري، رئيس اللجنة الفنية في تصريح صحافي: حرصنا في برمجة روزنامة الموسم، على أن تكون المباريات في نهاية الأسبوع، لضمان المتابعة والحضور الجماهيري لمساندة الفرق المشاركة، كذلك اعتمد سيناريو الروزنامة على مراعاة إعداد المنتخب الأول من خلال إقامة ثلاث جولات في بطولة الدوري، قبل التجمع استعدادا للتصفيات المشتركة المقررة في أكتوبر 2020، وجولتين قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا لتجهيز الفرق المشاركة في البطولة".

وأضاف "نسعى دائما لتقديم روزنامة ثابتة، تخدم مصالح المنتخبات الوطنية والأندية، ونتطلع لموسم ناجح فنيا، إعلاميا، تسويقيا وجماهيريا بإذن الله بتكاتف الجهود".

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