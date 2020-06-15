بالفيديو.. لاعبون في دوري الخليج العربي يواصلون التدريبات من مالهم الخاص

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف لاعبون في دوري الخليج العربي لكرة القدم عن تعاقدهم مع مدرب لياقة بدنية، يدربهم على الشواطئ والأماكن المفتوحة لإعدادهم بطريقة سليمة لتقوية عضلة القلب والحفاظ على الوزن، حتى يكونوا جاهزين حال استئناف المباريات بموعدها المبدئي في أغسطس المقبل، إذ يدفع كل لاعب لمدرب اللياقة 800 درهم شهرياً.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: إنهم «حريصون على مواصلة التدريبات اليومية وفق جدول تدريب معتمد، حتى يحافظوا على لياقتهم في ظل توقف النشاط منذ أكثر من ثلاثة أشهر».

وينتظم مجموعة من اللاعبين بأندية مختلفة في تدريب خاص على شاطئ عجمان، وهم: أحمد الياسي «خورفكان»، عبدالرحمن علي «الوصل»، حسن عبدالرحمن «عجمان»، أحمد جشك «شباب الأهلي»، أحمد جميل «شباب الأهلي»، عبدالرحمن أحمد «الوصل»، سعود المهيري «خورفكان»، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعبين حمد الدوسري «لاعب عجمان السابق»، فضلاً عن لاعبين من أندية الدرجة الأولى «الهواة».

وكان لاعبو دوري الخليج العربي قد اعتمدوا خلال وجودهم في العزل المنزلي على تدريبات يومية بالتواصل مع الأجهزة الفنية، وبمجرد أن تم السماح بالتدريب الخارجي تنوّعت أساليب اللاعبين في التدريبات بين رياضة الدرّاجات، والتدريب داخل صالات «الجيم» بينما اتخذ مجموعة من اللاعبين الشواطئ والصالات المفتوحة مكاناً للتدريب والاعتماد على المدرب الخاص استعداداً للعودة للتدريبات الجماعية مع فرقهم.

من جهته، قال لاعب «خورفكان» أحمد الياسي: «نحن كلاعبين محترفين نتدرب في الأماكن المتاحة للتدريب، وليس شرطاً أن تكون أماكن مغلقة مع الالتزام بالإجراءات الخاصة بالتباعد، وأهم شيء كلاعب يجب أن تستعد وتكون جاهزاً دون توقف حتى يتم التحضير لأي سيناريو قادم، فكرة القدم بعد (كورونا) ستكون متغيرة في البداية وهو أمر طبيعي ولكن هذا الخوف سيزول بمجرد عودة المباريات»، وأضاف «الأندية قامت بمجهود كبير من خلال الحملات التوعوية على صفحاتها على مواقع التواصل، وأتوقع أن كل هذا سيساعد على العودة السريعة».

بدوره، قال لاعب شباب الأهلي أحمد جشك: «إن فرق دوري الخليج العربي قادرة على التدريب في أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، ولكن الفرق تقوم بالتدريبات والسفر في الخارج حتى يعطي اللاعب كل ما يملك من مجهود، وهو بالتأكيد أمر صعب تحقيقه في الأجواء الحارة أن يعطي اللاعب 100% من مجهوده، ولذلك يكون السفر إلى الخارج هو الحل، ولكن حالياً سيكون الوضع صعباً، ما سيجعل التدريب والإعداد في الإمارات أمراً مهماً، وهو ما نقوم به حالياً من أجل الاستعداد لبطولة الدوري».

أمّا لاعب شباب الأهلي أحمد جميل، فقال: «حاولت طوال الفترة الماضية عدم التوقف عن التدريبات نهائياً، سواء كان ذلك في المنزل أو التدريبات الخارجية على الشاطئ أو صالات مفتوحة، من أجل المحافظة على اللياقة المطلوبة للتدريبات والعودة، نلتزم بالإجراءات الواضحة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأتمنى أن أحافظ على ما وصلت إليه من خلال التدريبات اليومية».

السيد: رفع اللياقة وتقوية عضلة القلب

قال مدرب اللياقة عبدالله السيد، المسؤول عن تدريب اللاعبين: «التدريبات التي أركّز عليها هي تدريبات رفع اللياقة وتقوية عضلة القلب، ونسعى إلى التنويع بين التدريبات على الشاطئ والبحر وحوض السباحة والقاعة المفتوحة، من أجل إعطاء اللاعبين الجرعة التدريبية بالشكل المطلوب في مكان مفتوح ووفق إجراءات احترازية، وحتى لا يشعر اللاعب بالملل من الوجود في مكان واحد، وهنا نخلق نوعاً من التغيير خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة في الوقت الحالي فيفضل التنويع في التدريبات مع الالتزام بالإجراءات، وليس شرطاً أن يسافر اللاعب إلى الخارج من أجل التدريبات ويمكن الاستعداد في الدولة ولكن بالتأكيد وفق جداول وشروط معينة».

وتابع: «نحاول خلال التدريبات عدم الاعتماد على تدريب بالمعدات التي يتوجب الإمساك بها من لاعب إلى آخر قدر المستطاع، للحد من اللمس والاقتراب وكان ذلك في حدود ضيقة جداً، ودائماً ما كان يتم التعقيم. التدريب لا يكون بالفترة الزمنية الطويلة في هذا الجو الحار بقدر ما هو يركّز على التدريبات الهوائية في مدة قد لا تتجاوز 45 دقيقة، ولكنها كافية في مثل هذا التوقيت الحار، ولذلك نسعى إلى الاستفادة القصوى من هذا التدريب».

الدوسري: نراعي التباعد الاجتماعي

قال وكيل أعمال اللاعبين، لاعب عجمان السابق حمد الدوسري: «حرصنا على أن تكون التدريبات الخاصة باللاعبين بشكل جماعي مع مراعاة التباعد والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خصوصاً مع اقتراب بطولة الدوري من الاستئناف وفق القرار الأخير في أغسطس المقبل، وعليه كان يجب الاستعداد الجيد من جانب اللاعبين بسبب المسافة الكبيرة بين توقف الدوري وعودة النشاط مرة أخرى، وكان يجب التزام اللاعبين بالتدريبات الخاصة، وتجمعهم يعطي حافزاً لهم مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية».

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