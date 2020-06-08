أكاديميات دبي الرياضية تبدأ باستقبال الفئات العمرية من 12 إلى 18 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استأنف العديد من الأكاديميات الرياضية المختلفة أنشطته التدريبية، ومن بينها أكاديميات رسمية أسستها وتشرف على التدريب فيها أندية عالمية بكرة القدم، وفي مقدمتها أكاديميات أندية مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس، إذ بدأت باستقبال اللاعبين المسجلين ضمن الفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة للتدريب وفق ضوابط السلامة والوقاية المعتمدة من حكومة دبي، والإجراءات التي أصدرها مجلس دبي الرياضي، والتي تتعلق بعدد اللاعبين في كل حصة تدريبية، والتعقيم المستمر للمعدات وحركة اللاعبين قبل وأثناء وبعد التدريبات، وتوفر جميع عناصر الوقاية ومستلزمات حماية اللاعبين.

وقال بيان صحافي: «تنتظر أكاديميات عالمية أخرى الضوء الأخضر للعودة للتدريبات في أقرب وقت في حال السماح بالتدريبات لأعمار أقل من 12 سنة، وفي مقدمتها أكاديميات: ريال مدريد، ليفربول، أرسنال، روما، مانشستر يونايتد، وغيرها، والتي تضم لاعبين للفئات العمرية تحت 12 سنة، وهي الفئات التي لم يتم السماح لها بالعودة إلى التدريبات خلال المرحلة الحالية التي تم السماح فيها بممارسة التدريب واللعب في الأندية والأكاديميات الرسمية ومراكز التدريب واللياقة البدنية للفئات العمرية فوق 12 عاماً وتحت 60 عاماً، وذلك ضمن التعليمات الحكومية وإجراءات الوقاية الطبية والصحية المتبعة في الدولة، حيث تم إبلاغ جميع المؤسسات الرياضية، خصوصاً الأكاديميات بالإجراءات المطلوبة، وبالتفصيل، وفق نوع الرياضة والفئات العمرية التي تضمها».

وذكر البيان: «مجلس دبي الرياضي حريص على دعم وتوفير جميع سبل النجاح لقطاع الأكاديميات، الذي يضم مئات الأكاديميات الرسمية والخاصة المعتمدة، التي ترتبط بأندية رياضية واتحادات رياضية ومؤسسات رياضية خاصة تمارس فيها 50 لعبة رياضة، وفي مقدمتها كرة القدم، والتنس، وكرة السلة».

«تنتظر أكاديميات عالمية أخرى الضوء الأخضر للعودة في حال السماح بالتدريبات لأعمار أقل من 12 سنة».

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