نادي الشارقة يعلن التعاقد مع حارس حتا درويش محمد لموسمين

المصدر: الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة اليوم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعاقده مع حارس مرمى حتا درويش محمد" 25 عاما"، بعقد لموسمين، فيما عبر اللاعب خلال حديثه إلى الموقع الرسمي لنادي الشارقة عن فخره بالانضمام لصرح كبير مثل نادي الشارقة، متمنياً أن يشكل إضافة قوية، يحقق من خلالها آمال وتطلعات جماهير الملك الشرقاوي.

وأضاف درويش "التحدي كبير خصوصاً في ظل وجود حارس بإمكانيات عادل الحوسني المتوج بجائزة أفضل حارس مرمى الموسم الماضي، وسيكون التنافس حاضراً بيننا لخدمة الفريق".

وأكد أنه سيسعى باجتهاد لمواصلة مسيرة النجاحات مع زملائه في نادي الشارقة، قائلا إنه بوابة اللاعبين إلى المنتخب، وأن يأمل أن يكون أحدهم.

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