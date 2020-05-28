دبي وجهة مفضلة للرياضيين العالميين استعداداً لعودة النشاط

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في الوقت الذي تمت عودة النشاط الرياضي في دبي وفق تعليمات الوقاية الاحترازية، ومن خلال تعاون مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص المختلفة، أكدت دبي أنها وجهة رياضية رائدة، حيث فضّل العديد من الرياضيين العالميين البقاء في دبي خلال فترة الحجر الصحي التي مر بها العالم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأشادوا بجهود الدولة في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، وبالأساليب التي اتبعت في ظل هذه الظروف للمحافظة على صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، ما ساعدهم على الاستعداد بدنياً بشكل أفضل من أي مكان آخر في العالم، لحين عودة النشاط الرياضي إلى طبيعته.



وبعد توقف النشاط الكروي العالمي، أواخر شهر مارس الماضي، فضّل عدد من الفرق الصينية لكرة القدم الوجود والتدريب بدبي، في أجواء توفر جميع سبل الوقاية الاحترازية، حيث سكنوا وتدربوا في دبي.



كما فضّل سائق فريق ألفا توري للفورمولا 1، الفرنسي، بيار غاسلي، البقاء في دبي بعدما توقفت جميع الأنشطة الرياضية، ووصف غاسلي إقامته في دبي خلال الشهرين الماضيين، بأنها أفضل من فرنسا من حيث التسهيلات التي حصل عليها للتدريب، فقد تمكن من التدريب بشكل مكثف، حيث حرص الفندق الذي أقام فيه على تجهيز مكان له هو وفريقه بكل ما يحتاجونه من معدات التدريب، ليتمكنوا من مواصلة التمرين بشكل آمن، كما أنه تمكن من خوض بعض التدريبات على حلبة الكارتينج في "دبي أوتودروم" بعد تخفيف إجراءات الإغلاق، وصرح غاسلي بأنه سيفتقد الأوقات التي قضاها في دبي حين سيغادر إلى وطنه مع عودة المنافسات العالمية، فقد استمتع فيها كثيراً بالتدريب وبالرفاهية التي حظي بها، وأكد أنه سيعود حتماً إلى دبي مرة أخرى لأنه معجب بها كثيراً.



كما عبّر لاعب الغولف، الإيطالي ريناتو باراتوري، عن سعادته بالمكوث في دبي خلال فترة الحجر الصحي، التي عاشها العالم الشهرين الماضيين، بل واشترى شقة سكنية يعيش بها في دبي حالياً، كما أشاد بجهود الدولة في مواجهة الظروف الحالية، وأشاد بأسلوب الحياة المميز في دبي، الذي ساعده كثيراً في مواصلة استعداداته بالتدريب في جو آمن، من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية الكاملة، مع ضمان التباعد الجسدي والتعقيم الكامل لحين عودة النشاط الرياضي.



وكانت دبي معروفة على المستوى العالمي بأنها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية، سواء للتدريب أو حضور المنافسات، كما أكد بطل "الفورومولا 1"، الاسباني فرناندو ألونسو، أنه يفضّل الحضور إلى دبي لممارسة هوايته، وهي رياضة الدراجات الهوائية، واليوم أكدت دبي أنها وجهة مفضلة للتدريب الرياضي حتى في فترة توقف النشاط الرياضي عالمياً.

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