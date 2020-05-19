في ورشة لاتحاد الإمارات لكرة القدم.. فقدان السوائل يعرض اللاعبين لـ 5 مخاطر

نظم اتحاد كرة القدم أمس ورشة حول أهمية التغذية لممارسي كرة القدم، وذلك بنظام الاتصال المرئي عن بُعد بمشاركة واسعة من الكوادر الطبية العاملة بالأندية والمنتخبات الوطنية. وتناولت ورشة العمل التي قدمتها اخصائية التغذية في مستشفى زايد العسكري في أبوظبي مهرة عبدالعزيز النعيمي عدة محاور، أولها مجال تغذية الرياضيين بصفة عامة، ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة، منها التعريف بمصادر الطاقة الرئيسة من الغذاء ( الكربوهيدرات، البروتينات والدهون)، والنسب المئوية للكمية المطلوبة من السعرات الحرارية، التي يحتاجها الجسم، مع شرح مفصل عن نسب وفوائد كل مصدر وبصورة منفصلة.

وأستعرض أحد المحاور تبعات فقدان جسم اللاعب للسوائل التي تُعرض لاعب كرة القدم إلى خمسة مخاطر تمثل في ضعف في الأداء والجهد خلال التدريبات، والتعب والإرهاق، وعدم القدرة على التركيز، بالإضافة لتشنج العضلات، وزيادة خطر التعرض للإصابات.

أما المحور الثاني فتطرق إلى احتياجات لاعب الكرة من الطاقة الحرارية، والتي تتوقف على عدة عوامل منها: وزن اللاعب، الجنس (ذكر/أنثى)، نوع التدريب ومدة وتكراره بالإضافة لعامل الظروف المناخية، وطريقة احتساب السعرات الحرارية اللازمة.

وناقش المحور الثالث للورشة العلاقة بين التغذية والرياضة، والتي تتمثل في كون التغذية الصحية المتوازنة عنصر مُكمل إلى جانب التدريبات في تحسين الأداء الرياضي، ودورها في رفع الأداء الرياضي والكفاءة، والتنبيه على المشاركين بالنتائج العكسية للغذاء في حال تجاوز الكمية المطلوبة، والتي قد تسبب زيادة في الوزن وأمراض السمنة.

أما المحور الرابع فشهد تقديم أمثلة للوجبات الغذائية المتكاملة قبل وخلال وبعد التدريبات أو المباريات، و أهمية الارتواء لضمان استشفاء العضلات وأعضاء الجسم بالكامل، والتأكيد على أهمية شرب المياه والمشروبات الرياضية بشكل كاف، ودورها المهم في التركيبة البدنية لجسم اللاعب مثل الغذاء تماماً، وتم عرض كيفية احتساب كمية السوائل التي يحتاجها جسم اللاعب، كما استعرض هذا المحور تبعيات فقدان الجسم للسوائل والتي تُعرض لاعب كرة القدم لضعف في الأداء والجهد خلال التدريبات، والتعب والإرهاق وعدم القدرة على التركيز، بالإضافة لتشنج العضلات وزيادة خطر التعرض للإصابات.

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